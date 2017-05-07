التميرك: ملف الاستثمار جاهز

ماجد هود و نجيب الجداوي و علي العمري | Monday, 08 May 2017 - 00:00 am

ـ بناء وتطوير اسم نادي ‫الاتحاد كعلامة تجارية يضمن لها قيمة سوقية.

ـ بناء فريق عمل استثماري محترف كان له جهد كبير في هذا المجال، أوجه له جزيل الشكر والامتنان.

ـ تطوير وتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي، ونأمل في تطويره أكثر مستقبلاً ليصبح مصدر دخل مميزاً للنادي.

ـ توفيـر برامــج تفاعلية على مدار السنة وتفعيل الدور الاجتماعــي والثقافــي والتي ساهمت بصورة مباشرة في جلب الرعاة.

ـ تحسين علاقة النادي مع جميع الرعاة والشركاء.

ـ التواصل مــع الشركات لرعاية فريق كرة القدم.

ـ السعي لتوفير رعايات للألعاب المختلفة. ‏‏

ـ بناء أسس ومعايير حق استخدام شعار النادي من قبل الغير، والسعي لتطوير العلامة التجارية للنادي داخل وخارج السعودية.