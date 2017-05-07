مسعود: إدارة البلوي ضيعت 159 مليونا

ماجد هود و نجيب الجداوي و علي العمري | Monday, 08 May 2017 - 00:00 am

أعلن عمر مسعود، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في نادي الاتحاد أمس، أن النادي واصل مطالباته بـ ١٥٩ مليوناً في القضية المرفوعة على الراعي السابق للنادي شركة STC، وجاءت تفاصيل الحادثة بعد اكتشاف إدارة النادي السابقة برئاسة محمد الفايز وعادل جمجوم وجود ثغرات في العقد بين النادي والشركة الراعية، ما سيمنح النادي الحق بمبلغ يصل لـ ١٥٩ مليون ريال.

ووكلت الإدارة حينها المحامي فاضل فيومي للترافع في القضية، إلا أنه وبعد رحيل الإدارة أصبحت وكالة المحامي بحاجة للتجديد من قبل النادي ولم يستطع فيومي الوصول لتجديد الوكالة لرفض إدارة إبراهيم البلوي فتح القضية مجدداً، حيث سعى كثيراً للحصول على تجديد الوكالة إلا أنه كان يجد الرفض بشكل دائم.

وأضاف مسعود: "فور تكليف إدارتنا الحالية برئاسة أحمد مسعود ـ رحمه الله ـ تحدث المحامي فاضل فيومي للإدارة وأبلغهم بالقضية، ورأت الإدارة إعطاء المحامي وكالة لأن القضية وفق ما يرى أن النادي سيكسبها بنسبة كبيرة، وتم ذلك والقضية الآن تحت النظر وسيتم الحكم فيها خلال الفترة المقبلة".

واختتم مسعود حديثه قائلاً: "كما هو معلوم بأن نظام المحاكم في السعودية ينص على ضرورة تجديد الوكالة عند تغيير الإدارات، فإنني بذلك أطلب من الإدارة المقبلة المواصلة في هذه القضية، فالفرصة كبيرة لكسبها، وستدخل على النادي أموالاً هائلة".