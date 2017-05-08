الأهلي والقطرية شركاء حتى عام 2020

الدوحة - الرياضية | Monday, 08 May 2017 - 13:53 pm

جددت إدارة النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين عقد رعايتها مع الخطوط الجوية القطرية الشريك الاستراتيجي للنادي لمدة ثلاث سنوات، وكانت العلاقة بين الشريكين قد بدأت في أكتوبر من عام 2014، وتنتهي في الشهر القادم من العام الجاري.



وكد أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي أن تجديد الرعاية دليل على النجاحات التي تحققت لكلا الطرفين في فترة الرعاية الأولى.

من جهته، أعرب أكبر الباقر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، عن سعادته بتجديد عقد الرعاية مع النادي الأهلي، مؤكداً أن النادي الأهلي هو الأفضل في المنطقة، وقيمة كبيرة كاسم وتاريخ وإنجازات.