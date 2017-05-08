الأخضر " ب" يخسر أول لقاءاته أمام المغرب

بابكو - الرياضية | Monday, 08 May 2017 - 14:00 pm

خسر المنتخب السعودي "ب" صباح اليوم الإثنين أولى مبارياته أمام منتخب المغرب بهدف دون رد، في المباراة التي جرت في باكو بأذربيجان، في أولى مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تقام من 11 إلى 22 مايو الجاري.



وسجل هدف فوز المنتخب المغربي شعيب مفتول في الدقيقة الـ 75.



ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الأولى، التي تضم بالإضافة إلى السعودية، كل من أذربيجان والكاميرون.



ويتصدر المنتخب المغربي مؤقتا مجموعته برصيد 3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة أذربيجان والكاميرون.