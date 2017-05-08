خسر المنتخب السعودي "ب" صباح اليوم الإثنين أولى مبارياته أمام منتخب المغرب بهدف دون رد، في المباراة التي جرت في باكو بأذربيجان، في أولى مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تقام من 11 إلى 22 م