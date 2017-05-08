المسابقات تعتمد روزنامة الموسم القادم
الرياض - الرياضية | Monday, 08 May 2017 - 13:55 pm
بناءً على موافقة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تم اعتماد البرنامج الزمني (الروزنامة) لمسابقات وبطولات الاتحاد للموسم الرياضي 1438/1439هـ الموافق 2017/2018م، فقد قررت لجنة المسابقات أن تكون بداية البطولات للموسم القادم.
وجاءت الروزنامة للبطولات على النحو التالي:
- دوري الدرجة الأولى الجمعة 8 سبتمبر 2017.
- دوري الدرجة الثانية الجمعة 6 أكتوبر/ 2017.
- دوري كأس الأمير فيصل الخميس 14 سبتمبر2017.
- كأس الاتحاد للدرجة الممتازة للناشئين الخميس 21 سبتمبر 2017.
- كأس الاتحاد للدرجة الممتازة للشباب الجمعة 22 سبتمبر 2017.
- الدوري الممتاز للناشئين الجمعة 17 نوفمبر 2017.
- الدوري الممتاز للشباب السبت 18 نوفمبر 2017.