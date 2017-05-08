الآسيوي يعين المسحل مراقباً والحميداني نائباً في هيئة تقييم المشاركات

المنامة - الرياضية | Monday, 08 May 2017 - 16:04 pm

شارك الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ27 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي عقد صباح اليوم الإثنين في العاصمة البحرينية المنامة، حيث مثل الاتحاد السعودي عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وياسر المسحل نائب الرئيس، وعادل البطي الأمين العام.



واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بداية انعقاد الجمعية العمومية نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل كأحد مراقبي أعمال الجمعية العمومية.



فيما جرى خلال الاجتماع المصادقة على عدد من القرارات والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، كما أجريت انتخابات المقاعد الأربعة المخصصة لقارة آسيا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.



كما صادقت الجمعية العمومية على لجنة مراقبة أهلية المشاركة في البطولات، والتي تضم بندر الحميداني المستشار القانوني (نائبًا لرئيس اللجنة) للفترة 2017-2019م.



وينتظر أن يشارك الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المقرر انعقاده صباح يوم الخميس القادم في العاصمة البحرينية المنامة.