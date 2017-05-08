الهلال يضرب الريان برباعية ويتصدر آسيا

الدوحة - الرياضية | Monday, 08 May 2017 - 20:20 pm

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2017، متصدراً للمجموعة الرابعة بـ12 نقطة، بعد انتصاره مساء اليوم الإثنين على مضيفه الريان بنتجية 4/3، في لقاء أقيم على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في دوري أبطال آسيا 2017.



وتقاسم أهداف الهلال كل من عمر خربين هدفين 66 و84، ونيكولاس ميليسي 40 و84، فيما سجل أهداف الريان سبستيان سوريا في الدقيقة 55 وتاباتا عند الدقيقة 59 سيرجيو غارسيا عند الدقيقة 82.



ويقابل الفريق الأزرق في دور الـ16 من البطولة صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، والذي يتحدد يوم غدٍ الثلاثاء، فيما ودع الريان القطر البطولة بعد هذه النتيجة، بعد تواجده في المركز الثالث خلف الهلال وبيروزي الإيراني.