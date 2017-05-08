عسيري يقود الأهلي إلى دور الـ16 الآسيوي

الدوحة - الرياضية | Monday, 08 May 2017 - 20:47 pm

رافق النادي الأهلي نظير العين الإماراتي إلى دور الـ16 من المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2017، بعد تغلبه مساء اليوم الإثنين على فريق ذوب آهن الإيراني بنتيجة 2/0، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا.



وساهم عبد الفتاح عسيري في هدفي المباراة، حيث سجل الأول عند الدقيقة 63، وصنع الهدف الثاني للاعب أمير كردي الذي بدوره أسكنها الشباك عند الدقيقة 84.

وبهذه النتيجة يتأهل فريقا الأهلي والعين إلى دور الـ16 من البطولة.