ناصر الشمراني يواصل تألقه ويقود العين إلى الصدارة

أبوظبي - الرياضية | Monday, 08 May 2017 - 21:28 pm

حافظ العين الإماراتي على صدارة المجموعة بعد فوزه 3- صفر، على ضيفه بونيودكور الأوزبكي ليرفع رصيده إلى 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي.



وسجل السعودي ناصر الشمراني هدفا عند الدقيقة 34 إثر تمريرة رائعة من القائد عمر عبد الرحمن، بعد مراوغة رائعة لأحد المدافعين وسدد بعدها في الشباك من داخل منطقة الجزاء، وعزز عموري تقدم فريقه من ركلة حرة عند الدقيقة 77 قبل أن يسجل إبراهيم دياكيه الهدف الثالث عند الدقيقة الأخيرة من ضربة رأس إثر تمريرة من عموري أيضا.



واستحق عموري، أفضل لاعب في آسيا العام الماضي، جائزة لاعب المباراة لتسجيله هدفه وصنعه هدفين.

ويلتقي العين مع ثاني المجموعة الأولى (الأهلي أو الاستقلال)، وتقام مباراتي الذهاب يوم 22 مايو الجاري على أن تجرى مباراتي الإياب يوم 29 من الشهر ذاته.