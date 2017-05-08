جوميز: سنقاتل من أجل تأهل التعاون

الرياض - الرياضية | Monday, 08 May 2017 - 21:24 pm

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي التعاون السعودي صعوبة مواجهة فريقه أمام استقلال طهران الإيراني في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق الفوز بفارق كبير من أجل ضمان التأهل.



وقال جوميز، خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة: "مباراة صعبة جدًا وتحد قوي، نحتاج للفوز بفارق كبير من الأهداف لنتأهل، الاستقلال فريق قوي ومتمرس".



وأضاف: "سنقاتل لتحقيق الفوز لأن الجماهير تستحق منا ذلك".



وواصل: "المنافسات القوية مثل دوري أبطال آسيا تحتاج للخبرة، وأمامنا أمل سنعمل من أجل تحقيقه ولن نتنازل عن ذلك".