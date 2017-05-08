عكايشي للاتحاديين: اطمئنو.. لن أرحل

الألمانية - الرياضية | Monday, 08 May 2017 - 21:50 pm

قطع التونسي أحمد العكايشي نجم الاتحاد السعودي الطريق على كافة الأندية التي كانت ترغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأوضح العكايشي، في تصريحات تلفزيونية، إنه مستمر مع الاتحاد ولن يرحل عن صفوفه بعد ما وجده من قبل جماهير الفريق.



وقال العكايشي: "تعودت على جده وعلى جمهور الاتحاد، وما كنت متصور ان جمهور الاتحاد هكذا والحمد لله دخلت في الاجواء".



وتابع: "علاقتي مع محمود كهربا وفهد الانصاري وثيقة ووطيدة وان شاء الله الموسم القادم سنستمر معا في الفريق، و محمود كهربا يجبرني على اللهجة المصرية لانه لا يجيد غيرها".



وبسؤاله عن أفضل مدافع واجهه، علق العكايشي: "افضل مدافع واجهته هو برونو، لاعب النصر وافضل حارس هو فواز القرني".



وعقب اللاعب التونسي على تغريداته التي يهاجم فيها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك: "ردي على مرتضى منصور ليس قاسيا هو يقول انني احب المال وانا اقول له اترك كهربا للاتحاد مجانا".