الأخضر الشاب يخسر أمام كوريا ويلاقي كوستاريكا غداً

أنسان - الرياضية | Monday, 08 May 2017 - 22:00 pm

خسر المنتخب السعودي الوطني لدرجة الشباب أولى مبارياته الودية أمام منتخب كوريا الجنوبية الشاب ضمن معسكره الإعدادي المقام بمدينة أنسان في كوريا الجنوبية استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا والتي ستقام في كوريا الجنوبية في العشرين من مايو الجاري، وانتهت المباراة التي جمعت الأخضر الشاب بالمنتخب الكوري الجنوبي على ملعب باجو الدولي بثلاثة أهداف مقابل هدف لمنتخبنا جاء عن طريق حسن القيد.



ودخل الأخضر اللقاء بقائمة مكونة من: محمد اليامي، عون السلولي، عبدالإله العمري، أنس الزباني، علي الأسمري، يوسف الحربي، عبدالرحمن الدوسري، حسن القيد، فهد الرشيدي، سامي النجعي، ومنصور المولد.



فيما شهدت المباراة دخول عبدالله حسون بدلًا عن أنس الزباني في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الثاني.



في حين أجرت المجموعة الثانية من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة مرانًا على ملعب المباراة، تلخّص بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإطالة، واختتمت الحصة بتمارين بالكرة.



من جهة أخرى يخوض منتخبنا الشاب في تمام السادسة مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية (الثانية عشر ظهرًا بتوقيت السعودية) من يوم غدٍ الثلاثاء ثاني مبارياته الودية أمام منتخب كوستاريكا.