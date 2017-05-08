لاودروب: الريان خسر أمام أعظم فريق آسيوي

الرياض - الرياضية | Monday, 08 May 2017 - 22:48 pm

عبر الدنماركي ما يكل لاودروب مدرب الريان القطري عن حزنه لخسارة فريقه أمام الهلال خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا لدور المجموعات.



ووصف المدرب الدنماركي مواجهة الهلال بأنها كانت صعبة للغاية على الفريقين، مضيفا أن الخسارة جائت أمام فريق قوي ويعتبر الأفضل آسيويا، مؤكداً أنهم لعبوا بشكل جيد، وخاصة في الشوط الثاني الذي حاول فيه الفريق العودة مرة أخرى وكان من الممكن إدراك التعادل لو أحسن المهاجمون إستغلال الفرص التي اتيحت لهم بشكل جيد.