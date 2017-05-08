فتحي الجبال: جاهزون لمواجهة لخويا

الدوحة - الرياضية | Monday, 08 May 2017 - 17:49 pm

أكد فتحي الجبال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح أهمية مباراتهم مع لخويا القطري، مؤكداً أنهم ينظرون للفوز وحصد النقاط الثلاث، وإن كانت الحظوظ ضئيلة في التأهل، كون التأهل مربوط بخسارة الفريق الإيراني.





جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للمباراة، وأكد الجبال: "هدفنا الظهور بشكل مميز يليق باسم الفتح بغض النظر عن فرصة التأهل من عدمها، فنحن على تركيز لمواصلة تقديم المستويات التي نقدمها بالفترة الأخيرة".



وعن احتمالية مشاركة لخويا بالصف الثاني رد الجبال: "لخويا فريق كبير، ومن أفضل الفرق في آسيا، ولديه عناصر مميزة في صفوفه على مستوى جميع الخطوط، وقد يشارك لاعبين لديهم الحماس لأثبات الذات، وهذا يشكل صعوبة أكبر في المباراة، نحن جاهزون لمواجهة لخويا دون النظر عن العناصر التي ستشارك، نريد تحقيق الفوز وأتمنى أن نوفق في ذلك".