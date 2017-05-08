الفتح يحلم بانتصار الجزيرة الإماراتي

عادل الدحيلان | Tuesday, 09 May 2017 - 00:00 am

يحل فريق الفتح ضيفاً على نظيره لخويا القطري اليوم في الجولـة السادسـة والأخيرة، ضمن المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وضمــن الفريــق القطري المتصدر برصيد 11 نقطة التأهل، فيما سيدخل الفتح الثالث برصيد 6 نقاط المباراة لتحقيق فوزه الثاني، والأمل بإنجاز من الجزيرة الإماراتي الأخير بنقطة واحدة بالفوز على فريق خوزستان الإيراني.

ومن المتوقـع أن يخــوض لخويا اللقاء بتشكيلة رديفة من أجل إراحة عناصره الأساسية استعداداً للقاء الريان في نصف نهائي كأس أمير قطر.

وفي المباراة الثانية، يلعب فريق الجزيرة الإماراتي مع استقلال خوزستان الإيراني، وفي حال تعادل الفريق الإيراني الثاني برصيد 8 نقاط سيرافق لخويا القطري إلى ثمن النهائي.