الجبال: تأهلنا مقرون بخسارة خوزستان

عادل الدحيلان | Tuesday, 09 May 2017 - 00:00 am

أوضح التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر أمس بقاعة المؤتمرات الصحفية بنادي لخويا القطري، أن المباراة مهمة بالنسبة له، وقال: "نشكر إدارة لخويا على حسن الاستقبال والاستضافة، ونبارك لهم تأهلهم للدور المقبل من البطولة. وفيما يخص المواجهة بالتأكيد إنها مباراة مهمة بالنسبة لنا، وننظر لتحقيق الفوز فيها وحصد النقاط الثلاث، وإن كانت فرصة تأهلنا مقرونة بخسارة الفريق الإيراني، لكننا نهدف للظهور بشكل يليق باسم نادي الفتح في المباراة بغض النظر عن فرصة التأهل من عدمها، تركيزنا في مواصلة تقديم المستويات المميزة، وأعتقد أننا نلعب دون ضغوط الآن في الآسيوية بعد أن أنهينا الدوري وصعدنا للمركز الثامن".وعن احتمالية مشاركة لخويا بالصف الثاني رد الجبال قائلاً: "لخويا فريق كبير ومن أفضل الفرق في آسيا ولديه عناصر مميزة على مستوى جميع الخطوط وقد يشارك بلاعبين لديهم الحماس لإثبات الذات وهذا يشكل صعوبة أكبر في المباراة ولكننا جاهزون".