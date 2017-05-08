بلماضي: سنمنح الفرصة للبدلاء

عادل الدحيلان | Tuesday, 09 May 2017 - 00:00 am

أكّد جمال بلماضي مدرب فريق لخويا، أن المواجهة التي تنتظر فريقه أمام الفتح لن تكون سهلة وتحتاج للكثير من المجهود للخروج بنتيجة إيجابية فيها.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر أمس الإثنين: الأمور حسمت في هذه المجموعة، حققنا الصعود للدور الثاني بالنتائج الجيدة التي خرجنا بها في المباريات السابقة.

وأضاف:هناك مباراة مهمة ستجمعنا مع نادي الريان في بطولة كأس الأمير كل تفكيرنا منصب حولها، وهذه المباراة تدخل في إطار الإعداد لها.

وواصل بلماضي:المباراة ستكون سانحة لظهور عدد من اللاعبين البدلاء لمنحهم الفرصة وتجهيزهم للمواجهات المقبلة.وعن إمكانية مواجهة الريان في دوري أبطال آسيا قال:سندع هذا الأمر للأيام المقبلة لمعرفة حظوظنا، ولكن الآن نفكر في مواجهة الفتح ونريد أن نخرج بنتيجة إيجابية، وسنرتب كافة أوراقنا لاحتمال مواجهة الريان مرة أخرى في دوري الأبطال.