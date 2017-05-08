فهد أحمد: سنلعب لتحقيق الانتصار

عادل الدحيلان | Tuesday, 09 May 2017 - 00:00 am

أكّد فهد أحمد، لاعب فريق لخويا، أنهم جاهزون للمواجهة المرتقبة التي تنتظرهم أمام الفتح في آخر مباريات الفريــق فــي دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقــال خـــلال المؤتمـر الصحــفـي الخــاص بالمباراة: رغـم أننا ضمنــا تأهلنا إلّا أننا سندخل لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة المهمة، وكل اللاعبين رهن إشارة المدرب، والاختيار لخوض أيّ مباراة يكون تحدياً بالنسبة لنا نحن اللاعبين الشباب، لأننا نريد إثبات أنفسنا وجدارتنا بالمشاركة مع الفريق.