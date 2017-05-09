شؤون الحرمين تطلق ثاني حملاتها للتبرع بالدم للجنود البواسل

| Tuesday, 09 May 2017 - 00:00 am

مكة المكرمة ـ واس



أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية وبالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بمنطقة مكة المكرمة اليوم، ثاني حملات التبرع بالدم لجنودنا البواسل المرابطين بالحد الجنوبي، في لمسة وفاء تجاه ما يقدمونه من تضحيات للدفاع عن أمن هذه البلاد المباركة.

يُذكر أن الحملة تستهدف موظفي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وموظفي وزارة الداخلية بالمسجد الحرام، وتستمر على مدى ثلاث أيام في توسعة باب الملك فهد ـ باب 64 ـ . وتأتي هذه الحملة امتداداً للحملة السابقة " أشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك " التي نفذتها الرئاسة بتوجيه الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام، سعياً لتعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع وتعميقاً للواجب الديني والإنساني تجاه هذا الوطن المعطاء .