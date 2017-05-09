الرحالة المسعودي ينهي حملة " وطن بلا مخالف"

| Tuesday, 09 May 2017 - 00:00 am

تبوك ـ الرياضية



أنهى الرحالـــة ســليمان المسعودي مشاركته في حملة " وطن بلا مخالف "، حيث وصل إلى محطته الأخيرة إلى ميناء ضباء وكان في استقباله قائد وحدة أمن ميناء ضباء العقيد خلف بن سعد العنزي ومدير جوازات ميناء ضباء العقيد عبدالله بن مزعل العنزي.

وكان المسعودي بدأ مشاركته الأسبوع الماضي من داخل تبوك ثم توجه إلى منفذ الدرة بمحافظة حقل ومن ثم إلى محافظة البدع بعد ذلك توجه إلى ميناء ضباء ثم عاد إلى تبوك.

وقدم الرحالــة ســليمان المسعودي شكره لكافة الجهات التي أسهمت في تقديم الدعم والتعاون معه خلال رحلته من أجل المشاركة في الحملة الوطنية " وطن بلا مخالف " التي تتم بالتعاون مع إدارة الجوازات بمنطقة تبوك.