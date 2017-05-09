تفتيش 594 منشأة غذائية

| Tuesday, 09 May 2017 - 00:00 am

الرياض ـ الرياضية



فتّشت فرق الهيئة العامة للغذاء والدواء، 594 مستودعاً ومصنعاً ومركز توزيع أغذية في مناطق المملكة خلال شهر رجب الماضي، وضبطت خلالها أكثر من 30 طناً من الأغذية المخالفة.

ويأتي ذلك ضمن خطة التفتيش الاستثنائية التي أعدتها الهيئة، وتستهدف المنشآت الغذائية (مصانع الأغذية والمياه ومراكز توزيع الأغذية المنتجة محلياً ومستودعات تخزين الأغذية المستوردة) في مختلف المناطق، التي تنتج وتخزن أغذية يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان، بهدف ضمان سلامة الأغذية المستوردة والمصنّعة محلياً، من خلال إحكام الرقابة على ما يتم تصنيعه وتخزينه قبل عرضه في السوق المحلي.