“بصيرة” يُبرز مواهب الكفيفات

| Tuesday, 09 May 2017 - 00:00 am

الرياض ـ واس



اختتم معرض بصيرة الذي أقيم في مقر معهد النور للكفيفات بمدينة الرياض أنشطته مؤخرًا، عقب ثلاثة أيام من العروض الإبداعية المختلفة.

وشهد المعرض حضورًا لافتًا من الزائرات اللاتي أتين للاطلاع على معروضات فتيات المعهد بهدف تسليط الضوء على إبداع الكفيفات وإبراز أعمالهن الفنية.

وقدّم المعرض الإبداعات الفني لطالبات معهد النور للكفيفات لدروس التربية الفنية بهدف تحقيق المساواة في المشاركة الفنية بين التعليم العام وتعليم الكفيفات، وتشجيع الطالبات والمعلمات في عرض الأعمال الفنية، فضلا عن تعزيز دور المدرسة التنظيمية في دروس التربية الفنية لفئات التعليم العام وتعليم الكفيفات .