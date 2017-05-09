علاقتي بكهربا أكبر من هذيان رئيس الزمالك

| Tuesday, 09 May 2017 - 00:00 am

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض



أكد التونسي أحمد العكايشي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد أن التغريدة التي أطلقها من صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمر طبيعي للرد على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي قال بأن هناك من عرض عليه انضمام اللاعب التونسي إلى صفوف النادي المصري، ووصف اللاعب بأنه يحب المال.

وقال العكايشي في تصريح خاص للرياضية:"هل يعقل أن أطلب اللعب لنادي الزمالك وأنا مرتاح مع نادي الاتحاد الذي أرتبط معه بعقد لمدة ثلاث سنوات، وإن كان هناك بعض السماسرة الذين عرضوا على رئيس الزمالك انتقالي للبيت الأبيض فليس ذنبي فأنا لست وصياً على أحد ولكن لن أسمح لأي شخص مهما كان منصبه أن يتهمني بحبي للمال بدون أي داع أو مناسبة، ولا أسمح لأي كائن أن يقلل مني أو يحرجني أمام جماهير الاتحاد التي أعشقها لذلك كان لابد من الرد بهذا الشكل على مرتضى منصور الذي بالفعل من سابع المستحيلات أن أفكر في اللعب لفريق هو رئيس مجلس إدارته" .

وتابع العكايشي:" ما حدث لا يمكن أن يعكر صفو العلاقة القوية التي تجمعني بمحمود كهربا الذي أعتبره أقرب لاعب لي منذ انضمامنا سوياً لنادي الاتحاد في وجود المرحوم أحمد مسعود، لذلك أؤكد أن علاقتي بكهربا قوية واحترامي لنادي الزمالك وجماهيره وتاريخه لا يمكن أن يعكر صفوها مجرد " هذيان " من أي شخص لأنني واثق في نفسي وفي حبي الكبير لجماهير الاتحاد التي غمرتني بحبها ومساندتها المستمرة لي والتي لا يمكن أن أنساها ما دمت حياً".

ومن ناحيته أبدى أنيس بن ميم وكيل أعمال اللاعب استغرابه لتصريح رئيس نادي الزمالك وقال للرياضية:" لست أدري بأي مناسبة يتكلم مرتضى عن العكايشي فلا يصح أبداً ومن غير المقبول أن يوجه اتهاماً للعكايشي بأنه محب للمال، لذلك أقول لمرتضي عيب أن يصدر منك مثل هذا الكلام الذي يعبر عن مسئول من المفترض أن يكون المسئول الأول عن ناد كبير بحجم وتاريخ وعراقة نادي الزمالك المصري".

وأضاف:" إذا أراد منصور أن يتحدث علي العكايشي فعليه أن يطرق الأبواب السليمة للحوار الراقي ويبتعد عن الخروج عن المألوف، فليتحدث عن الأمور الفنية أو يتحدث لي كوكيل أعمال اللاعب ولا يتحدث عن سعره أو قبوله أو رفضه للاعب الذي لا يمكن أن ينزلق إلى مثل هذه الأمور وهو لاعب دولي كبير، لذلك فما قاله أحمد بمثابة دليل وبرهان على مدى عشقه لجمهور الاتحاد الذي يرتبط معه بعلاقة حب قوية لا يمكن أن يزعزعها نادي الزمالك أو غيره".