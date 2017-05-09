إدارة النصر: ما حدث في ليلة تتويج الهلال سابقة خطيرة

الرياض - الرياضية | Tuesday, 09 May 2017 - 19:18 pm

أصدرت إدارة نادي النصر مساء اليوم الثلاثاء بياناً إعلامياً بما صاحب مباراة الهلال والنصر في الجولة الـ26 من دوري المحترفين السعودي، والتي توج فيها الهلال ببطولة الدوري السعودي.



وقالت إدارة نادي النصر في البيان: "تابعت إدارة النادي الأحداث التي تعرضت لها الجماهير خلال مباراة الهلال والنصر في ختام الدوري، والتي تعد سابقة خطيرة في التنافس الرياضي".

وتابع البيان: "بكل أسف تم التجاوز على النظام خلال دخول الجماهير للمدرجات، مما أدى إلى إلحاق الضرر بجماهير النادي".



وطالبت إدارة نادي النصر في بيانها من اتحاد القدم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي، ومحاسبة المتسببين في هذه الفوضى.