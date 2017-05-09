استعداداً لمونديال العالم.. الأخضر الشاب يخسر ثاني ودياته

أنسان - الرياضية | Tuesday, 09 May 2017 - 19:04 pm

خسر منتخبنا السعودي لدرجة الشباب، ثاني مبارياته الودية أمام منتخب كوستاريكا الشاب، ضمن معسكره الإعدادي المقام بمدينة أنسان في كوريا الجنوبية، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا، والتي ستقام في كوريا الجنوبية في 20 مايو الجاري، وانتهت المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء بهدفين للمنتخب الكوستاريكي مقابل لا شيء لمنتخبنا.



ودخل سعد الشهري مدرب منتخبنا اللقاء بقائمة مكونة من: أمين بخاري، حسان تنبكتي، محمد البصاص، عبدالله حسون، فهد الحربي، ناصر الدوسري، ناصر العتيبي، نايف كريري، أيمن الخليف، تركي الجدعاني، وخالد السميري، فيما أجرى تبديلًا بدخول الحارس صالح بوحميد بدلًا عن أمين بخاري في بداية الشوط الثاني.





من جهة أخرى، أجرت المجموعة التي لم تشارك في مباراة اليوم، مرانًا على ملعب المباراة تلخّص بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإطالة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين بالكرة.