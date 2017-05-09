زيدان: لن نكتفي بثلاثية البرنابيو

رويتز - الرياضية | Tuesday, 09 May 2017 - 19:52 pm

أوضح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم الثلاثاء، بأن فريقه سيلعب بأسلوب هجومي أمام غريمه المحلي أتليتيكو مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ولن يكتفي بالدفاع رغم تقدمه 3- 0في الذهاب.



وبفضل ثلاثية سجلها كريستيانو رونالدو في لقاء الذهاب، الذي هيمن عليه الريال، بات بطل أوروبا 11 مرة على أعتاب التأهل للنهائي للمرة الثالثة في أربع سنوات.



وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل المباراة التي تقام غدا الأربعاء بملعب فيسنتي كالديرون: "سنخوض لقاء الإياب كغيره من المواجهات، بقوة وبرغبة في بذل قصارى جهدنا".



وتابع: "سنرى ماذا سيحدث بعد ذلك لكن هدفنا لن يتغير، النتيجة لن تغير أي شيء وسنحاول هز الشباك".

وقال: "النادي يستمتع بهذه اللحظات، وتركيزنا منصب على مباراة الغد، بغض النظر عما حققته في الماضي فإنك تحتاج إلى مواصلة إثبات نفسك، ربما هزمنا أتليتيكو في النهائي مرتين لكنها مباراة مختلفة".

وتابع: "لديهم نقاط قوتهم ولدينا مواطن قوتنا، فوزنا عليهم في النهائي مرتين لا يعني أننا سنتخطاهم والتفكير في عكس ذلك خطأ فادح".



وسيسعى رونالدو لزيادة معاناة أتليتيكو بعدما سجل اللاعب البرتغالي ثمانية أهداف في آخر ثلاث مباريات في دوري الأبطال كما أحرز أيضا ثلاثية في إياب دور الثمانية أمام بايرن ميونيخ، وتألق رونالدو أمام أتليتيكو هذا الموسم وسجل ثلاثية أيضا في الفوز 3- 0 في الدوري في نوفمبر، وسيتم إغلاق ملعب أتليتيكو الذي يبلغ عمره 51 عاماً، في الصيف عندما ينتقل فريق المدرب دييجو سيميوني لملعب واندا متروبوليتانو الجديد شمالي العاصمة الإسبانية وتبلغ سعته 67 ألف شخص.