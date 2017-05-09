الفتح يودع دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام لخويا

الدوحة - الرياضية | Tuesday, 09 May 2017 - 20:38 pm

ودع الفريق الأول بنادي الفتح مساء اليوم الثلاثاء، دوري أبطال آسيا بعد خسارته 4-1 أمام مضيفه لخويا، في ختام جولات المجموعة الثانية، في مباراة أقيمت على ملعب عبدالله بن ناصر بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.



وكان الفتح بحاجة للفوز وانتظار خسارة استقلال خوزستان الإيراني على أرضه أمام الجزيرة الإماراتي ليرافق لخويا إلى الدور المقبل لكنه دفع ثمن أخطائه في الشوط الأول.



ويملك لخويا 14 نقطة في الصدارة وضمن التأهل في وقت سابق، ويليه استقلال برصيد 9 نقاط، مقابل 6 نقاط للفتح ثالث الترتيب ونقطتين للجزيرة بطل الإمارات القابع في المركز الأخير.