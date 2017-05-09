التعاون في مشاركته الأولى آسيوياً يخرج من دور المجموعات

الرياض - الرياضية | Tuesday, 09 May 2017 - 21:05 pm

ودع الفريق الأول بنادي التعاون دوري أبطال آسيا، بعد أن خسر أمام استقلال طهران الإيراني بنتيجة 2/1، في لقاء أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من البطولة.



وضمن الأهلي الإماراتي الصدارة بفوزه الكبير 4-0 على ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي ليرفع رصيده إلى 11 نقطة متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على الاستقلال الذي فاز 2-1 على التعاون في الدوحة.