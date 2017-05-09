الأهلي الإماراتي يكتسح لوكوموتيف ويتصدر مجموعته الآسيوية

أبوظبي - الرياضية | Tuesday, 09 May 2017 - 22:08 pm

حقق الأهلي الإماراتي فوزاً كبيراً على لوكوموتيف الأوزبكي بأربعة أهداف نظيفة، اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليتأهل "الفرسان" لمواجهة الأهلي السعودي في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا،وتصدر الأهلي المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بينما جاء الاستقلال الإيراني في المركز الثاني ليتأهل لمواجهة العين في دور الـ 16.



البداية جاءت هادئة من الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وكانت أول محاولة عن طريق عبد العزيز هيكل الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء في يد الحارس، وفي الدقيقة 14 أهدر عبد العزيز صنقور فرصة ثمينة من انفراد بالمرمى ولكنه سدد في يد الحارس، بينما كاد لوكوموتيف أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 25 من كرة وصلت إلى بوبوغونوف الذي سدد الكرة بعيداً عن المرمى، وفي الدقيقة 28 سجل سالمين خميس الهدف الأول للأهلي من كرة عرضية لعبها البرازيلي ريبيرو ووصلت إلى سالمين الذي لعبها برأسه في المرمى، ونشط الأهلي بعد الهدف وأهدر أسامواه جيان كرة سهلة سددها فوق العارضة، وتصدى حارس لوكوموتيف لتسديدة صاروخية من عبد العزيز صنقور، بينما أنقذ ماجد ناصر مرماه من تسديدة قوية من ميرزاييف.



أما الشوط الثاني بدأ لوكوموتيف بقوة بحثاً عن تسجيل هدف التعادل وسدد جلال الدين كرة أمسكها ماجد ناصر، قبل أن يضيف إسماعيل الحمادي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 58 من تسديدة قوية ارتطمت بالقائم وجسم الحارس الأوزبكي ودخلت المرمى، وباتت المباراة أكثر سهولة للأهلي بعد الهدف الثاني وتصدت العارضة لكرة قوية من البرازيلي ريبيرو، قبل أن يسجل الغاني جيان الهدف الثالث في الدقيقة 72 من كرة مرتدة لعبها من فوق الحارس، بينما حرمته العارضة من الهدف الرابع بعدها، ثم أضاف البرازيلي ريبيرو الهدف الرابع في الدقيقة 76 من هجمة مرتدة لتنتهي المباراة بفوز كبير للأهلي.