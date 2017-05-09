"فيفا" يفتح تحقيقاً عاجلاً حول انتقال بوجبا إلى مانشستر يونايتد

الفرنسية - الرياضية | Tuesday, 09 May 2017 - 22:39 pm

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، تزويده معلومات حول انتقال الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الايطالي الى صفوفه في أغسطس 2016، في صفقة هي الاغلى في التاريخ حيث بلغت 105,2 ملايين يورو.



وصرح مصدر مقرب من "فيفا" لوكالة فرانس برس في العاصمة البحرينية المنامة الثلاثاء على هامش اجتماع الجمعية العمومية السابعة والستين للاتحاد الدولي، ان الطلب الى نادي مانشستر يونايتد تزويده معلومات تم قبل اسابيع عدة، مؤكدا بذلك معلومات نشرها موقع ميديا بارت الفرنسي، من دون ان يوضع طبيعة المعلومات التي اهتم الفيفا بالحصول عليها.



وبحسب الموقع الفرنسي، فإن وكيل اللاعب مينو رايولا متهم بالحصول على عمولة قيمتها 49 مليون يورو اثر عمله المزدوج وسيطا لكل من الناديين، وان القيمة الحقيقية للصفقة بلغت 127 ميلون يورو، ذهب 78 مليونا منها الى نادي يوفنتوس، وقد خالف رايولا القوانين الانجليزية كونه لم يبلغ نادي مانشستر يونايتد انه يعمل ايضا للنادي الايطالي.



استهل بوغبا (24 عاما) مشواره مع لوهافر الفرنسي لكنه لعب على الصعيد الاحترافي للمرة الأولى بقميص مانشستر يونايتد الذي تركه يرحل الى يوفنتوس دون مقابل عام 2012، وقد لمع نجمه مع الفريق الإيطالي حيث احرز لقب الدوري اربع مرات تواليا، قبل عودته مجددا الى يونايتد في صفقة خيالية.