الأهلي يستعد للفيصلي بمعسكر في الدوحة

الدوحة - الرياضية | Tuesday, 09 May 2017 - 21:39 pm

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب حمد بن خليفة بنادي الغرافة، وذلك استعداداً لمباراته المقبلة أمام فريق الفيصلي يوم الجمعه المقبل، بملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



وأدت القائمة الأساسية التي شاركت في لقاء الفريق الماضي أمام ذوب اهان الايراني، تدريبات استرجاعية ولياقيه، في الفندق التي تسكن فيه البعثة الأهلاوية، فيما اجرى بقية اللاعبين تدريبات لياقية وتكتيكية.