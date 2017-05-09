السديس: أخضر الجمباز يسير وفق خطط مدروسة

الرياض - الرياضية | Tuesday, 09 May 2017 - 23:03 pm

أكد رئيس الاتحاد السعودي للجمباز أحمد السديس عن عزم كافة المنتمين للاتحاد أن يظهروا خلال دورة التضامن الإسلامي بباكو بمستوى مشرف يعكس مدى تطور اللعبة في السعودية، وأن يقدموا كل ما لديهم لرفع العلم السعودي عالياً في كافة المشاركات الخارجية، مؤكداً أن أخضر الجمباز استعد لدورة التضامن الإسلامي بشكل جيد من خلال إقامة 3 معسكرات بالمنطقة الشرقية على 3 مراحل، مشيراً إلى أن الجمباز السعودي يسير وفق خطط مدروسة لتحقيق الانجازات للرياضة السعودية.