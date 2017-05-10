اليد السعودية.. تقص شريط الانتصارات

تغطية - ناصر العساف | Wednesday, 10 May 2017 - 00:00 am

سجل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد أول فوز للمنتخبـــات السعـوديـــة في دورة ألعـــاب التضامن الإسلامي الرابعة التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو حتى 22 مايو الجاري، عقب تغلبه على نظيــره الجزائــري ضمــن منافـسات المجموعة الأولى لمسابقة كرة اليد بـنتيجــة 26ـ13، في اللقـــاء الذي جمعهما في صالة أرينا.

وسيطــــر المنتـخـــب السعــودي على كافة أجـزاء المبـاراة التي شهدت تألقاً سعوديــاً، ووسع لاعبو الأخضر الفارق عند الدقيقـة 10 لـ5 أهداف بنـتـيـجة 6ـ1 وسط تألق كل من حسيـن المحسن وحسن الجنبي ومن خلفهم محمد السالم، حتى انتهى الشوط الأول 13ـ7 للمنتخب السعودي.

وفي الحصـــة الثانية، واصل لاعبو الأخضر المستـــــوى الرائع وزج نيناد المديــر الفـنـــي الكرواتـي ببعض الوجوه الجديدة مثل عبدالعزيز ردة، الذي قدم عطاءً ملموساً بجانب زميله فهد الفرحان، فيما لم يشارك مهدي السالم في اللقاء واكتفى بالتواجد على دكة الاحتياط حتى أنهـى السعوديون اللقاء 26ـ13 محققين أول نقطتين في المجموعة.