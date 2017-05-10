مارفيك يبدأ رحلة الإعداد لموقعة أستراليا

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 10 May 2017 - 00:00 am

يخضع لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الـ16 الذين وقع عليهم الاختيار من قبل المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك لفحوصات طبية روتينية من قبل الجهاز الطبي فور وصولهم إلى مقر إقامة المنتخب، وذلك من أجل الوقوف على جاهزيتهم.

وكان الهولندي مارفيك قد اختار 16 لاعبا خلال الفترة الأولى وهم (وليد عبدالله وفواز القرني، وحسن معاذ وعمر هوساوي، وأحمد عسيري، وحسن كادش، وعبدالرحمن العبيد، عبدالله مادو، ويحيي الشهري، وفهد المولد، وعبدالعزيز الجبرين، وجمال باجندوح، وعبدالكريم القحطاني، وعمار النجار، ومحمد السهلاوي، ونايف هزازي)

وسينطلق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء استعداداً للمشاركة في الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي الخاص قبل مواجهة منتخب أستراليا في الثامن من شهر يونيو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، من 10 ـ 17 من شهر مايو حيث تقتصر على اللاعبين الذين لا يرتبطون بأي مشاركة مع أنديتهم بعد نهاية دوري جميل السعودي للمحترفين.

وكان المدير الفني والجهاز الإداري قد سمح للاعب النصر محمد السهلاوي بالانضمام للمعسكر غدا الخميس لظروفه الأسرية، فيما سيجري المنتخب السعودي مساء يوم غد حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بنادي الشباب