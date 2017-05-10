الأخضر يخسر التجربة الثانية

آنسان ـ الرياضية | Wednesday, 10 May 2017 - 00:00 am

خسر المنتخب السعودي لدرجة الشباب ثاني مبارياته الودية أمام منتخب كوستاريكا الشاب بهدفين دون مقابل أمس الثلاثاء، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام بمدينة آنسان في كوريا الجنوبية استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا والتي ستقام في كوريا الجنوبية في العشرين من مايو الجاري.

ودخل المدرب الوطني سعد الشهري اللقاء بتشكيلة مكونة من: أمين بخاري، حسان تمبكتي، محمد البصاص، عبدالله حسون، فهد الحربي، ناصر الدوسري، ناصر العتيبي، نايف كريري، أيمن الخليف، تركي الجدعاني، وخالد السميري.

حيث أجرى تبديلًا بدخول الحارس صالح بوحميد بدلًا عن أمين بخاري في بداية الشوط الثاني.

وعلى هامش المباراة، سلّم نايف القاضي مدير المنتخب السعودي لمدرب منتخب كوستاريكا درعًا تذكارية بمناسبة اللقاء الودي. من جهة أخرى، أجرت المجموعة التي لم تشارك في مباراة أمس مرانًا على ملعب المباراة تلخّص بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإطالة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين بالكرة.