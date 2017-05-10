كاراتيه الغربية يفوز ببطولة الحرس الوطني

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 10 May 2017 - 00:00 am

توج العميد دعيرم الشهراني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة مدير إدارة الشؤون الرياضية بالحرس الوطني، والدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، الفائزين في منافسات الكاراتيه ضمن بطولة شهداء الحرس الوطني المقامة حاليا على ملعب مدينة الحرس الوطني بخشم العان في الرياض.

وحصل على المركز الأول القطاع الغربي بأربع ميداليات ذهبية وحل لواء الملك عبدالعزيز ثانيا بميدالية فضية وثلاث برونزيات فيما حل لواء الملك عبدالله ثالثا بفضية وبرونزية.

كما تُوج لواء الأمن الخاص الأول، بالمركز الأول في منافسات الرماية بمجموع 391 نقطة، والتي شهدت حضور مساعد الزويهري رئيس النادي الأهلي السابق وخالد المعمر رئيس نادي الشباب السابق.

وفي بناء الأجسام حقق علي الفرج (القطاع الشرقي) المركز الأول في وزن 65 كغم، وحصل عبدالله الحريقي (الطب الميداني) على المركز الأول في وزن 75 كغم، فيما نال تركي القحطاني ( مركز التدريب) المركز الأول في وزن فوق 90 كغم.

وتأهل فريقا القطاع الغربي ولواء الملك عبدالعزيز الآلي للمباراة النهائية، بعد فوز القطاع الغربي على القطاع الشرقي بهدفين دون مقابل، وتغلب لواء الملك عبدالعزيز على سلاح الإشارة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.