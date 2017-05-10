الأحديون في ضيافة أمير المدينة المنورة

المدينو المنورة ـ سعود الحبيشي | Wednesday, 10 May 2017 - 00:00 am

استقبل الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أمس، رئيس نادي أحد سعود الحربي وأعضاء مجلس إدارته ورويفد الصاعدي رئيس المجلس الشرفي وعبدالوهاب ناصر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمناسبة صعود الفريق لدوري المحترفين السعودي.

وأشاد الأمير فيصل بماتحقق من إنجاز متمنيا أن يظهر الفريق الموسم المقبل بمستوى جيد ويكون سفيرا للمدينة في دوري المحترفين، مثنيا على المجهود الذي قدمه اللاعبون والأجهزة الإدارية والفنية وتوجوه بهذا الإنجاز الذي يضاف لإنجازات النادي.

وأهدى سعود الحربي رئيس النادي الإنجاز لأمير المنطقه فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد لدعمهم الكبير المادي والمعنوي للنادي والذي يأتي في إطار ماتوليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية للرياضة في هذا الوطن.

من جانبه قال رويفد الصاعدي رئيس المجلس الشرفي بنادي أحد أن استقبال الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد لنادي أحد هو أكبر حافز لنا لمواصلة العمل والظهور بمستوى مشرف لتمثيل المنطقة خير تمثيل. ‫‬