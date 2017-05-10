اتصال نتنياهو تدخل خطير

رام الله ـ الألمانية | Wednesday, 10 May 2017 - 00:00 am

نددت دائرة الشباب والرياضة في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الثلاثاء بممارسة إسرائيل ضغوطا على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بهدف منع استبعاد الفرق الرياضية للمستوطنات الإسرائيلية من المباريات الدولية.

وقال حسام عرفات أمين عام الدائرة، في بيان صحفي، إن اتصال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بجاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي ليطلب منه شطب الطلب الفلسطيني المقدم للفيفا بفرض عقوبات على ستة أندية رياضية تابعة لمستوطنات إسرائيلية هو "تدخل خطير وغير مسبوق في شؤون الاتحاد الدولي".

وطالـــب عرفــات ايفانتينو بـ "رفـض هذه الضغوط الإسرائيليــة وتطبيق القواعد الدولية في هذا الصدد والقاضية باعتبــار المستوطنـات الإسرائيلية في الضفة الغربية هي غير شرعية ومقامــــة علـى أراض محتلة".

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن "أندية هذه المستوطنات هي غير شرعية أيضا وينبغي فرض عقوبات عليها، وعدم السماح لها بالمشاركة في المباريات الدولية ".