آل بجاش: الشاطئية تتطور .. وسنركز على الفئات السنية

عرعر ـ أنور قمقوم | Wednesday, 10 May 2017 - 00:00 am

إعرب ناصر آل بجاش نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة عن فخره بما تحقق لكرة الطائرة الشاطئيـة وتقدمهــا للمركز العشرين على مستوى آسيا وقال: كرتنا الشاطئية تتطور ونعمل على كل مافيه ازدهار اللعبة وتقدمها لدرجات أعلى وحصولها على نتائج مميزة، ولله الحمد لدينا لاعبين شباب نعتمد عليهم وحققوا نقاطا كثيرة.

وأضاف: نبحث في الفترة القليلة المقبلة على مراكز متقدمة على مستوى آسيا، ونعمل في الاتحاد على إعادة اللعبة لتحقيق الإنجازات من جديد بعد غياب سنوات.

وتابع: نسعى لحل جميع المشاكل التي تعتـــرض اللاعبــين وأهمها الأمور الماليـة من مكافآت وغيرها، وتجهيزهـم بالصورة المطلوبة لتحقيق أفضل النتائج، فنحن نحرص على الانضباط وتكوين منتخب قوي منافس يعيد البطولات من جديد للمنتخبات السعودية