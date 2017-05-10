ظلال الفساد تفرض نفسها على كونجرس فيفا

المنامة ـ الألمانية | Wednesday, 10 May 2017 - 00:00 am

تعود ظلال الفساد مجددا لتفرض نفسها بقوة على أجواء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية (كونجرس) للفيفا والتي تنطلق غدا الخميس في العاصمة البحرينية المنامة، كما تعود بطولة كأس العالم 2026 إلى بؤرة الاهتمام خلال هذا الكونجرس المتخم بالملفات المهمة.

وكان ريتشارد لاي رئيس اتحاد كرة القدم في جوام أدين في اتهامات بالفساد في الولايات المتحدة، واستقال الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح من منصبه في مجلس الفيفا نافيا ارتكاب أي مخالفات.

ولهذا، ينتظر أن تفرض قضايا الفساد نفسها مجددا على المناقشات في هذا الكونجرس مثلما ينتظر أن يناقش الكونجرس بعض التفاصيل المهمة الخاصة بمونديال 2026 .

وتنتظر عملية توزيع مقاعد مونديال 2026 الصبغة الرسمية بعد الاتفاق عليها سابقا وذلك عقب إقرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات من 32 إلى 48 منتخبا.

وبعيدا عن كأس العالم، قد يلجأ الكونجرس إلى إجراء تغييرات على لجنة القيم بالفيفا، وقد يستبدل السويسري كورنيل بوربيلي كبير المحققين بغرفة التحقيقات في لجنة القيم والألماني هانز يواخيم إيكرت رئيس الغرفة القضائية بلجنة القيم رغم معارضة فاطمة سامورا أمين عام الفيفا لهذا.

وفي نفس الوقت، قد يفقد مجلس الفيفا الذي يضم 37 عضوا بعض قوته إذا وافق كونجرس الفيفا على هذه التغييرات لتعزيز قوة ما يسمى بلجنة المجلس.

ويترأس السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا هذه اللجنة التي تضم أبرز مسؤولي الفيفا ورؤساء الاتحادات القارية الستة.