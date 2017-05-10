الآسيوي يكلف رافشان لمواجهة الأخضر وأستراليا

الرياض - الرياضية | Wednesday, 10 May 2017 - 13:49 pm

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، تكليف طاقم تحكيم أوزبكي، لمواجهة المنتخب السعودي الأول بنظيره منتخب أستراليا، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ويتكون طاقم التحكيم من حكم ساحة رافشان إرماتوف، وعبدالحميد رسلوف مساعد أول، وسعيدوف جاكهنغر مساعد ثان، وعزيز قاسيموف كحكم رابع.

يشار إلى أن مباراة الأخضر أمام منتخب أستراليا، تقام يوم الخميس 8 يوينو2017.