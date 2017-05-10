اكتمال عقد الـ16 في دوري أبطال آسيا

سيؤول - الرياضية | Wednesday, 10 May 2017 - 15:18 pm

تربع نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني على صدارة مجموعته رغم الخسارة خارج ملعبه أمام سيؤول الكوري الجنوبي 0-1 اليوم الأربعاء، على ملعب كأس العالم في سيؤول، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال آسيا 2017.

وسجل يون سيونغ وون هدف الفوز لصالح سيؤول في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة الثانية في ذات المجموعة، فوز ويسترن سيدني الأسترالي على ضيفه شنغهاي اس آي بي جي الصيني 3-2 على ملعب كامبلتاون في سيدني.



وحافظ أوراوا ريدز رغم الخسارة على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام شنغهاي اس آي بي جي، مقابل 6 نقاط لكل من سيؤول وويسترن سيدني، حيث تأهل أوراوا وشنغهاي إلى دور الـ16.



وضمن ذات الجولة، نجح نادي كاشيما إنتليرز الياباني في حسم الصدارة، بعد فوزه على ضيفه موانغ ثونغ يونايتد التايلاندي 2-1 على ملعب كاشيما في إيباراكي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.



وسجل يوما سوزوكي هدفي كاشيما في الدقيقتين 18 و60، في حين أحرز تيراسيل دانغدا عند الدقيقة 45 هدف موانغ ثونغ يونايتد.



وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز أولسان هيونداي الكوري الجنوبي خارج ملعبه على بريسبان روار الأسترالي 3-2 على ملعب مدينة بريسبان.



وتصدر كاشيما إنتليرز ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، مقابل 11 نقطة لموانغ ثونغ و7 لأولسان و4 لبريسبان روار، حيث تأهل موانغ ثونغ وكاشيما إلى دور الـ16.





وفي دور الـ16، يلتقي أوراوا ريدز مع جيجو يونايتد الكوري الجنوبي ثاني المجموعة الثامنة، في حين يتقابل شنغهاي اس آي بي جي مع مواطنه جيانجسو أول المجموعة الثامنة أيضاً، كما يلتقي كاشيما إنتليرز مع غوانغزهو إيفرغراند الصيني، في حين يتقابل موانغ ثونغ يونايتد مع كاوازاكي فرونتال الياباني، وتقام مباراتي الذهاب يوم 23 مايو الجاري، على أن تجري مباراتي الإياب يوم 30 الجاري أيضاً.