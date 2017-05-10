منتخبا الطائرة والجمباز يصلان "باكو" للمشاركة في دورة التضامن

باكو - الرياضية | Wednesday, 10 May 2017 - 17:12 pm

وصل المنتخب السعودي للكرة الطائرة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك للمشاركة في دورة التضامن الإسلامية، حيث يفتتح مشاركته بعد غدٍ الجمعة بمواجهة إيران، في إطار منافسات المجموعة الثانية للمسابقة، والتي تضم قطر والمغرب والجزائر وإيران والسعودية، فيما ضمت المجموعة الأولى أذربيجان وتركيا وتركمانستان وباكستان وفلسطين.

وكان أخضر الطائرة قد أنهى معسكره الإعدادي الذي أقامة في جمهورية سلوفينيا لمدة عشرة أيام، أجرى من خلاله 4 مباريات، وضم الفريق 14 لاعباً وهم: أحمد البخيت وخليل حجي وموفق المطيري وحسن الوثلان وعبدالله الزهراني وأسعد عزوز وعمر النجراني وإبراهيم مجرشي ويوسف أبوعوف وسامي سامطي وهاني بالبلد وحسن عبدالباقي ومشاري القرشي، تحت إشراف المدرب رامون جارسيا.

كما وصل في الوقت نفسه ثنائي المنتخب السعودي للجمباز، جعفر الصائغ وعلي الجمعان، اللذان سيبدأن مشاركتهما السبت المقبل.

يشار إلى أن البعثتين استقرت في القرية الرياضية المخصصة للرياضيين.