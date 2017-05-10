حصتان تدريبيتان للأخضر قبل لقاء أذربيجان

باكو - الرياضية | Wednesday, 10 May 2017 - 16:52 pm

أنهى المنتخب السعودي "ب" استعداداته لمواجهة منتخب أذربيجان، مستضيف دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لمسابقة كرة القدم، والتي تقام غداً الخميس على على ملعب Bayil Arena، عند الساعة 5:30م بتوقيت مكة المكرمة.



ويسعى الأخضر لتعويض خسارته أمام المغرب بهدف دون مقابل بتجاوز أذربيجان لضمان البقاء في دائرة المنافسة .



واستعد الأخضر للمواجهة بحصتين تدريبيتين، اشتملت على تطبيق العديد من الجمل التكتيكية، حيث من المتوقع أن تشهد المواجهة بعض التغييرات في تشكيلته أمام المغرب.



من جهة آخرى، أعلن الموقع الرسمي لدورة التضامن الإسلامي، نفاذ تذاكر لقاء الأخضر ونظيرة الأذربيجاني، حيث من المتوقع أن تتواجد الجماهير الأذربيجانية في اللقاء نظير أهميته، في ملعب Bayil Arena الذي يتسع لـ 25000 متفرج.