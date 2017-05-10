الأخضر الشاب يواجه كوستاريكا استعداداً للمونديال

أنسان - الرياضية | Wednesday, 10 May 2017 - 18:20 pm

يخوض منتخبنا الوطني لدرجة الشباب ثالث مبارياته الودية يوم غدٍ الخميس ضمن معسكره الإعدادي المقام بمدينة أنسان في كوريا الجنوبية، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا، التي ستقام في كوريا الجنوبية وتنطلق في 20 مايو الجاري.



ويلتقي منتخبنا في لقاءه الودي منتخب كوستاريكا لدرجة الشباب للمرة الثانية، حيث يسعى من خلالها مدرب منتخبنا الوطني سعد الشهري للإطمئنان على جاهزية اللاعبين فنيًّا قبل انطلاق المونديال.



من جهة أخرى، واصل منتخبنا الوطني الشاب تدريباته اليومية تحت إشراف المدرب سعد الشهري بالجري حول الملعب، عقبها حرص المدرب على تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية في نصف مساحة الملعب، فيما أجرت المجموعة الثانية من اللاعبين تمارين تمثلت بالجري حول الملعب وتمارين الإطالة، فيما شارك اللاعب عبدالرحمن اليامي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.



على صعيد متصل، حضر تدريبات منتخبنا الوطني مساء اليوم الأربعاء، أحمد طرابزوني ممثل سفارة خادم الحرمين الشريفين في كوريا الجنوبية.