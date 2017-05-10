رئيس الظفرة: الهلاليون لم يطلبوا شراء عقد عمر خربين

الرياض - الرياضية | Wednesday, 10 May 2017 - 17:38 pm

أكد صالح المزرعي ريئس نادي الظفرة الإماراتي، وصول عدة عروض من أندية إماراتية وسعودية، للتعاقد مع اللاعب السوري عمر خربين المعار إلى نادي الهلال حتى نهاية الموسم الحالي، موضحاً أن المسؤولين في نادي الهلال لم يخاطبوهم في شأن اللاعب، مشيراً إلى أن اتفاقيتهم مع النادي المتوج ببطولة الدوري السعودي الأسبوع الماضي إعارة فقط، ولم يرد فيها أحقية شراء عقد اللاعب.



وقال المزروعي في تصريحات لإذاعة يو أف أم: "لم يتواصل معنا حتى الآن أي شخص من نادي الهلال، لطلب تمديد إعارة خربين أو شراء عقده، وبحسب الاتفاقية التي بيننا وبين نادي الهلال، سيتواصلون معنا إذا ما أرادوا تجديد إعارة اللاعب السوري أو شراء عقده".



وختم المزروعي حديثه قائلاً، بأن نادي الظفرة تربطه علاقة أخوية مع نادي الهلال، مؤكداً أن الأفضلية للهلاليين في شراء عقد اللاعب، الذي يرغب هو الآخر في الاستمرار في صفوف الهلال.