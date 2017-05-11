منتخب اليد يكسب أذربيجان ويحتفظ بالصدارة

| Thursday, 11 May 2017 - 00:00 am

احتفظ المنتخب السعودي لكرة اليد بصدارة المجموعة الأولى في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة المقامة في باكو، بفوزه 38 ـ 31 على المضيف منتخب أذربيجان المسنود بجماهير غفيرة في إطار الجولة الثانية.

وحفل اللقاء بالقوة والندية من المنتخبين، إلا أن الأخضر استطاع توسيع الفارق منذ بداية اللقاء، بفضل تألق الحارس محمد السالم وزملائه حسين المحسن وهشام العبيدي ومحمد الزاير ونجحوا في إنهاء الشوط الأول 19ـ14.

وشهد الشوط الثاني تعرض لاعب الأخضر هشام العبيدي لإصابة منعته من إكمال المباراة، إلا أن اللاعب أكد أن الإصابة عبارة عن شد عضلي بسبب الإرهاق، عطفاً على أن البطولة جاء توقيتها بعد نهاية الموسم الرياضي، ولن تمنعه من خوض المباريات المتبقية.

وسيواجه أخضر اليد اليوم الخميس نظيره منتخب باكستان عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت السعودية.