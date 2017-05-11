أربع قارات تستقبل البث المباشر

| Thursday, 11 May 2017 - 02:04 am

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة عن اتفاقيات إضافية لحملة حقوق البث التلفزيوني والتي من شأنها بث فعاليات الدورة في الدول المشاركة عبر أربع قارات.

وكانت اللجنة المنظمة قد وقعت مسبقاً اتفاقية مع اتحاد إذاعات الدول العربية التي ستقوم بنقل جانب من المنافسات على الهواء مباشرة، كما أن التلفزيون السعودي سيقوم ببث حفل الافتتاح وختام الدورة ورسائل يومية عن الفعاليات وكل مايخص البعثة السعودية المشاركة.

وتنص اتفاقية اللجنة المنظمة للدورة مع اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادي على منح المشاهدين في إيران وبنجلادش وباكســتان وإندونيســيا وماليزيـا وأفغانستان والمالديف وسلطنة بروناي فرصة مشاهدة فعاليات الدورة.

كما وقع راديو تليفيزيونيت شكيبتار عقدا لإذاعة الألعاب للمشاهدين في ألبانيا.