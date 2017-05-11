كوستاريكا.. ثالث تجارب الأخضر قبل المونديال

آنسان ـ الرياضية | Thursday, 11 May 2017 - 00:00 am

يخوض المنتخب السعودي للشباب ثالث مبارياته الودية أمام منتخب كوستاريكا للمرة الثانية اليوم الخميس استعدادا للمشاركة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا التي ستقام في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 20 مايو إلى منتصف يونيو المقبل.

ويسعى مدرب المنتخب السعودي الوطني سعد الشهري من خلالها للاطمئنان على جاهزية اللاعبين فنيًّا قبل انطلاق المونديال.

من جهة أخرى، واصل المنتخب السعودي للشباب تدريباته اليومية بحضور ممثل سفارة خادم الحرمين الشريفين في كوريا الجنوبية أحمد طرابزوني، حيث تمت الانطلاقة بالجري حول الملعب، عقِبها حرص المدرب على تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية في نصف مساحة الملعب، فيما أجرت المجموعة الثانية من اللاعبين تمارين تمثلت بالجري حول الملعب وتمارين الإطالة، فيما شارك اللاعب عبدالرحمن اليامي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

من جانبٍ آخر، أُجريت صباح أمس الفحوصات الطبية في موضع (العين) للاعب محمد بصاص بعد الإصابة التي لحقت به أثناء اشتراكه مع أحد لاعبي منتخب كوستاريكا في اللقاء الودي السابق، وأجرى اللاعب الفحوصات الطبية برفقة طبيب المنتخب الدكتور محمد رياض.