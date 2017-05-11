الروماني تيدور يقود الخليج في الأولى

الدمام ـ أحمد البريك | Thursday, 11 May 2017 - 00:00 am

أعلنت إدارة نادي الخليج اتفاقها مع المدرب الروماني إيسبو تيدور (42عاما)، ليتولى الإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى.

ومن المقرر أن يصل تيدور إلى الدمام الأسبوع المقبل لتوقيع العقد الرسمي ورسم خارطة الصعود مجدداً لدوري المحترفيـــن عبر اجتماعـــات مع الجهـــاز الإداري لكرة القدم.

ويحمــل تيـــــدور شهادة البرو، ولديه خبرة واسعة في الكرة السعودية، فبعد أن بدأ مسيرته بتدريب أندية رومانية من عام 2005 حتى عام2010، خاص تيدور تجربة مميزة مع نادي الاتفاق، حيث تولى تدريب الفريق الأولمبي من عام 2010 حتى عام 2012 ثم عاد مجدداً في عام 2014 ودرب الفريق الأولمبي والفريق الأول، بعد ذلك أشرف تيدور على تدريب نادي الشعلة عام 2015.